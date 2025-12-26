Avellino — Una rissa è scoppiata nella serata della vigilia di Natale nel centro cittadino, tra via Cannaviello e via Tuoro Cappuccini, durante i brindisi che hanno preceduto le festività. Secondo quanto riferito dai testimoni, il diverbio, nato per motivi futili, è rapidamente degenerato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Avellino, violenza della Vigilia. Borrelli: “Inaccettabile vendere alcol ai minori, licenze da revocare subito”

Leggi anche: Altro che “motivi futili”: la rissa della Vigilia figlia dell’alcol venduto ai minori

Leggi anche: Avellino, stop all'alcol ai minori: controlli a tappeto dei Carabinieri

