Sabato prende il via il primo tour europeo di Lucio Corsi, artista italiano noto per il suo stile unico. Di seguito, il calendario completo delle date e le informazioni sui biglietti, per chi desidera seguire dal vivo le sue esibizioni in diverse città del continente.

Lucio Corsi è pronto per debuttare in Europa con il suo primo tour fuori dall’Italia, il calendario completo e le info. Lucio Corsi è pronto per la sua nuova avventura live con il Tour Europeo 2026 che lo porterà ad esibirsi per la prima volta sui palchi dei club delle principali città europee. Il cantautore attraverserà l’Europa insieme ai suoi musicisti in tour bus vivendo così un’esperienza artistica e personale davvero speciale. Prodotta e organizzata da Magellano Concerti, la tournée partirà il 24 gennaio dal Padiglione Conza di Lugano – Svizzera, per poi proseguire il 1° febbraio al Volkshaus di Zurigo – Svizzera, il 3 febbraio al SimmCity di Vienna – Austria, il 5 febbraio al MeetFactory di Praga – Repubblica Ceca, il 6 febbraio al Proxima di Varsavia – Polonia (sold out), il 7 febbraio all’Heimathafen Neukölln di Berlino – Germania (sold out), il 9 febbraio al La Madeleine di Bruxelles – Belgio, il 10 febbraio all’O? Shepherd’s Bush Empire di Londra – Regno Unito, l’11 febbraio al den Atelier di Lussemburgo – Lussemburgo, il 13 febbraio al Q-Factory di Amsterdam – Paesi Bassi (sold out) e il 15 febbraio all’Élysée Montmartre di Parigi – Francia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Lucio Corsi, al via sabato il suo primo tour europeo, il calendario e i biglietti

Leggi anche: Lucio Corsi pubblica ‘La chitarra nella roccia’: il suo primo disco live è realtà

Leggi anche: Sanremo 2026 lucio corsi spiega il motivo del suo assente al festival

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scaletta Lucio Corsi a Teramo, 3 gennaio 2026 - Sabato 3 gennaio 2026 data speciale in piazza del Tour 2026 di Lucio Corsi. msn.com