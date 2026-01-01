Casa Verona inaugura il 2026 con un mese di eventi tra sport e cultura | attesi come ospiti Panatta e Compagnoni

A gennaio 2026, Casa Verona, situata nella palazzina 20 dell’Arsenale, si prepara ad accogliere un mese di eventi dedicati a sport e cultura. Tra gli ospiti previsti figurano Panatta e Compagnoni, confermando l’impegno della città nel promuovere iniziative di interesse pubblico. Un’occasione per coinvolgere la comunità e valorizzare il patrimonio locale attraverso esperienze condivise e momenti di confronto.

Gennaio 2026 si apre a Verona con un mese denso di appuntamenti che trasformano Casa Verona, nella palazzina 20 dell’Arsenale, in un vero e proprio crocevia di esperienze. Sport, cultura, musica, spettacolo e attività per famiglie si intrecciano in un calendario continuo, pensato come un racconto. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Casa Verona inaugura il 2026 con un mese di eventi tra sport e cultura: attesi come ospiti Panatta e Compagnoni Leggi anche: Calendario sport 2026: tutti gli eventi mese per mese. Olimpiadi Invernali, Mondiali di calcio e raffica di Europei Leggi anche: Sassuolo accende il Natale: un mese di eventi tra tradizione, cultura e comunità Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Capodanno 2026; Dalle stazioni ferroviarie all’Arena di Verona fino alla pista da bob: per le Olimpiadi Milano-Cortina…; Musei Civici di Verona: ingresso a 1 euro domenica 4 gennaio e apertura straordinaria il 5; Verona-Brennero, pedaggi più cari nel 2026: sbloccati gli aumenti. Milano-Cortina, inaugurata 'Casa Verona' per gli eventi - Si chiama "Casa Verona" lo spazio che ospiterà incontri con atleti, eventi, visioni delle gare e mostre dedicate allo sport, accompagnando la città scaligera verso le Olimpiadi e Paralimpiadi di ... ansa.it Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 bussano alla porta di "Casa Verona" - Prima delle cerimonie all'Arena (la chiusura delle Olimpiadi e l'apertura delle Paralimpiadi), il grande abbraccio di Verona allo spirito dei Giochi invernali di Milano Cortina si concretizza nella ... rainews.it Il nuovo anno si apre a Casa Verona con un calendario ricco e articolato che accompagna il pubblico per tutto il mese di gennaio, intrecciando sport, cultura, musica, spettacolo e attività dedicate ai più piccoli. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.