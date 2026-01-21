Aisha è l’unica studentessa della scuola elementare di Stromboli non vedo l’ora di iniziare

Aisha sarà la prima studentessa della nuova scuola elementare di Ginostra, a Stromboli. Nonostante abbia meno di sei anni, è pronta a iniziare il percorso scolastico nel piccolo borgo, raggiungibile solo via mare. La sua presenza rappresenta un passo importante per l’istituzione educativa locale, che si prepara ad accogliere i primi studenti in questa zona remota. Un momento significativo per la comunità di Stromboli e per il futuro della scuola.

Aysha non ha ancora sei anni, ma a settembre inizierà la scuola con un primato singolare: sarà l’unica alunna della nuova succursale scolastica di Ginostra, minuscolo borgo di Stromboli raggiungibile solo via mare. La sua è una famiglia che ha scelto di vivere lontano da tutto: Raffa, tunisino, e Monica, siciliana, si sono innamorati del luogo e lì hanno deciso di restare, anche quando la scelta comporta difficoltà concrete. Il problema della scuola si è posto subito. Stromboli era impraticabile per gli orari dei collegamenti, Lipari troppo lontana, soprattutto d’inverno. L’alternativa era trasferirsi, separandosi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

All'ufficio di piazza della Libertà gli alunni della scuola elementare Suore Agostiniane inviano le letterine a Babbo NataleNell'incanto del periodo natalizio, i bambini della scuola elementare Suore Agostiniane di piazza della Libertà affidano i loro desideri a Babbo Natale, scrivendo letterine piene di sogni e magia.

