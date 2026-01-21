Aia un’eccellenza regionale | Le attività crescono ancora

L’Aia Figc ‘Pier Paolo Lanzoni’ di Imola conferma il suo impegno nella formazione arbitrale, con una crescita significativa delle attività e una novità importante nel 2025. Sono stati nominati 13 nuovi direttori di gara, pronti a entrare in organico e a partecipare ai campionati regionali. Questo sviluppo testimonia la costante attenzione dell’associazione alla qualità e alla preparazione dei propri arbitri, contribuendo al miglioramento del calcio locale.

La sezione arbitri Aia Figc ‘Pier Paolo Lanzoni’ di Imola cresce e lancia il nuovo corso formativo. E il bilancio del 2025 è più che positivo con la nomina di 13 nuovi direttori di gara pronti ad entrare nell’organico effettivo e a scendere in campo. "La nostra attività continua a crescere, sia numericamente che qualitativamente – spiega il presidente del sodalizio, Massimo Palomba eletto a novembre 2024 e in carica fino al 2028 –. Ad oggi gli associati superano quota 100, con una percentuale di arbitri effettivi superiore al 50%. Un dato significativamente più alto rispetto alla media nazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

