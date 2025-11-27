OpenAI sfida WhatsApp con le chat di gruppo su ChatGpt

Dopo un periodo di test, OpenAI ha annunciato l'arrivo delle chat di gruppo in ChatGpt per tutti i mercati dove è presente il chatbot. Nelle chat di gruppo, massimo 20 utenti possono conversare tra di loro e con l'IA, collaborando a progetti condivisi, sia di lavoro che personali, ad esempio la pianificazione di una vacanza. "Questo lancio segna l'inizio di ChatGpt come ambiente collaborativo e multiutente,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

