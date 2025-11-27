OpenAI sfida WhatsApp con le chat di gruppo su ChatGpt
Dopo un periodo di test, OpenAI ha annunciato l'arrivo delle chat di gruppo in ChatGpt per tutti i mercati dove è presente il chatbot. Nelle chat di gruppo, massimo 20 utenti possono conversare tra di loro e con l'IA, collaborando a progetti condivisi, sia di lavoro che personali, ad esempio la pianificazione di una vacanza. "Questo lancio segna l'inizio di ChatGpt come ambiente collaborativo e multiutente,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Caffè Affari (ristretto) - Le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati con @elisaapiazza: #Alphabet sfida #Nvidia #OpenAI punta (troppo?) in alto Kevin Hassett favorito alla guida della #Fed Italia promossa dalla Commissione europea Budget da Vai su X
Microsoft e Nvidia investono 15 miliardi in Anthropic, sfidante di OpenAi, rafforzando il controllo sull’infrastruttura d’Intelligenza artificiale. - facebook.com Vai su Facebook
OpenAI sfida WhatsApp con le chat di gruppo su ChatGpt - Dopo un periodo di test, OpenAI ha annunciato l'arrivo delle chat di gruppo in ChatGpt per tutti i mercati dove è presente il chatbot. Scrive ansa.it
Chat di gruppo di OpenAI su ChatGPT - Ci saranno fino a 20 partecipanti per ogni progetto, ma le chat non saranno memorizzate. Lo riporta mam-e.it
ChatGPT sfida Whatsapp: la nuova funzione che cambia tutto - Verrebbe da dire tante cose ma una potete toglierla dalla lista: questa ... Si legge su videogiochi.com