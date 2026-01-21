Agricoltura la Cia di Piacenza organizza le assemblee di zona

La Cia di Piacenza ha programmato le assemblee di zona in vista del rinnovo delle cariche dell’associazione. Questi incontri rappresentano un momento importante di confronto e partecipazione per gli agricoltori della provincia, consentendo di discutere le tematiche di settore e di condividere le prospettive future. Le assemblee sono aperte a tutti i soci interessati a contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dell’agricoltura locale.

In vista del rinnovo delle cariche dell'associazione Cia (Confederazione italiani agricoltori) di Piacenza, si svolgeranno le assemblee di zona. In Val Nure a Bettola, presso l'Ufficio di zona in Piazza Colombo lunedì 26 gennaio alle ore 10. In Valtrebbia a Bobbio presso il Municipio nel salone.

