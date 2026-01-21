Aeroporto salta vertice al MIT | ecco i motivi

L’incontro previsto al MIT sul futuro dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento è stato temporaneamente annullato, senza ancora una nuova data stabilita. Il tavolo, convocato dal sottosegretario ai trasporti Antonio Iannone e dal collega Tullio Ferrante, avrebbe dovuto riunire rappresentanti di Gesac, Enac e della Regione Campania per discutere i prossimi passi. Restano ancora da definire le modalità e i tempi di un confronto fondamentale per lo sviluppo della zona.

Non è ancora stata fissata la nuova data per l'incontro voluto dal sottosegretario ai trasporti Antonio Iannone che con il collega alle infrastrutture Tullio Ferrante ieri aveva deciso di fare un punto sul futuro dell'aeroporto Costa d'Amalfi e del Cilento, ad un tavolo presso il MIT al quale erano stati convocati anche rappresentanti di Gesac e Enac, oltre alla Regione Campania. A pochi ore però, dalla convocazione attesa per ieri alle 12, la notizia che uno stato influenzale ha fermato Tullio Ferrante tanto da chiedere al collega Iannone lo spostamento della riunione.

