Aeroporto di Agrigento vertice decisivo sul progetto al ministero
Mercoledì, una delegazione di Agrigento parteciperà a un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo è discutere in modo tecnico e istituzionale il progetto di realizzazione dell’aeroporto di Agrigento, un passaggio importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona e per valutare le prossime fasi del progetto.
