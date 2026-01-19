Aeroporto di Agrigento vertice decisivo sul progetto al ministero

Mercoledì, una delegazione di Agrigento parteciperà a un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo è discutere in modo tecnico e istituzionale il progetto di realizzazione dell’aeroporto di Agrigento, un passaggio importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona e per valutare le prossime fasi del progetto.

Maltempo in Sicilia: atterraggio da brividi all'aeroporto di Agrigento per il forte vento. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.