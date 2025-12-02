Clizia Incorvaia a processo per le foto della figlia sui social | l’accusa dell’ex Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia torna al centro dell’attenzione e questa volta per un motivo molto delicato: l’influencer e showgirl siciliana, da anni presenza fissa nel mondo social, si ritrova infatti coinvolta in una vicenda che ha scatenato discussioni e giudizi. L’ex marito, Francesco Sarcina, con il quale ha divorziato nel 2018, l’ha accusata un anno fa di aver utilizzato le foto della loro figlia, ancora minorenne, per fini commerciali e senza il suo consenso, violando di fatto gli accordi presi in fase di separazione. Un’accusa pesante, che tocca corde intime come la maternità, la privacy e il mondo, spesso ambiguo, delle collaborazioni online: per questo il prossimo 17 novembre Clizia dovrà presentarsi in tribunale per l’inizio del processo a suo carico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Clizia Incorvaia, a processo per le foto della figlia sui social: l’accusa dell’ex Francesco Sarcina

Argomenti simili trattati di recente

“Eleonora Giorgi ha lasciato regali a mio figlio fino ai 18 anni”. Clizia Incorvaia a #LVB ? Vai su X

Prima di morire, l'attrice ha preparato pacchetti e lettere per ogni Natale del piccolo Gabriele: il racconto commovente di Clizia Incorvaia - facebook.com Vai su Facebook

Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: “Ha usato foto della figlia sui social per guadagnare” - Secondo la procura di Roma l’imputata avrebbe diffuso scatti, video e contenuti raffiguranti la bambina di 9 anni, “al fine di trarne profitto per sé e per ... Riporta repubblica.it

Clizia Incorvaia, a processo per le foto della figlia sui social: l’accusa dell’ex Francesco Sarcina - Clizia Incorvaia è accusata da Francesco Sarcina di aver usato le foto della loro figlia per guadagnare online: il processo il 17 dicembre ... Secondo dilei.it

Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: la citazione dopo la denuncia dell'ex Francesco Sarcina - Al centro della vicenda, l'utilizzo delle immagini della figlia minorenne sui social per scopi pubblicitari, nonostante - Lo riporta today.it

Tempi bui per Clizia Incorvaia: inizia il processo, l’accusa pesante dell’ex marito Francesco Sarcina - Tra pochissimi giorni inizierà il processo contro Clizia Incorvaia, dopo le dure accuse che ha ricevuto da parte dell'ex marito. Come scrive donnapop.it

Francesco Sarcina e Nina, ex marito e figlia di Clizia Incorvaia/ La rottura burrascosa e le denunce - Francesco Sarcina e Nina, ex marito e figlia di Clizia Incorvaia: chi sono? ilsussidiario.net scrive

Clizia Incorvaia rinviata a giudizio replica a Francesco Sarcina: “ I figli vanno lasciati fuori” - Dopo la denuncia di Francesco Sarcina, l'ex moglie Clizia Incorvaia è stata rinviata a giudizio: al centro, una battaglia mediatica delicata: ecco la reazione dell'influencer. Segnala movieplayer.it