Adescò un’alunna insegnante ai servizi sociali

Un insegnante, coinvolto in un procedimento penale, è stato sospeso temporaneamente. La sospensione è stata concessa per consentire all’imputato di partecipare a un programma di lavori socialmente utili. Il completamento corretto di questa attività potrebbe portare all’estinzione del reato di cui è accusato. La misura mira a favorire un percorso rieducativo, in attesa di eventuali sviluppi giudiziari.

Procedimento sospeso per permettere all'imputato di svolgere il programma di lavori socialmente utili che, una volta completato in maniera adeguata, porterebbe all'estinzione del reato. È arrivato ieri mattina il via libera del giudice al piano messo a punto per il professore 47enne di una scuola media accusato di avere adescato un'alunna di dodici anni con migliaia di messaggi hot. Ora il docente dovrà svolgere 576 ore di lavori di pubblica utilità, un programma il cui corretto espletamento verrà verificato nell'udienza già fissata per il 2 febbraio del 2027. Le contestazioni. La vicenda all'origine del processo è emersa a gennaio 2025, a seguito della denuncia della madre della dodicenne che aveva scoperto quel rapporto 'malato' tra l'insegnante (difeso dall'avvocato Darien Levani) e la giovanissima allieva.

