Balsamico Tradizionale di Modena il 2025 è stato un anno da record

Il 2025 si è rivelato un anno di grande successo per il Balsamico Tradizionale di Modena DOP, con risultati che testimoniano la solidità e la crescita della produzione. Il Consorzio Tutela ha rilevato un andamento positivo, confermando l’importanza di questa eccellenza gastronomica e il rafforzamento della filiera produttiva nel rispetto delle tradizioni e degli standard qualitativi.

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP traccia un bilancio estremamente positivo dell'anno 2025, che si conferma un periodo di crescita e consolidamento per l'intera filiera produttiva della DOP più prestigiosa del territorio modenese.

