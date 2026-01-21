È in fase avanzata l’accordo tra l’Italia e l’attaccante brasiliano del Verona, Giovane. L’operazione sembra prossima alla chiusura, con il giocatore che potrebbe presto indossare la maglia azzurra. Si tratta di un trasferimento che potrebbe rappresentare un’occasione importante per la nazionale, in vista delle prossime competizioni. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti coinvolte.

Sembra in fase di chiusura l’arrivo in maglia azzurra dell’attaccante del Verona Giovane. Come riporta il sito Tuttomercatoweb, Giovane Santana do Nascimento, attaccante del Verona, é finito prepotentemente nel mirino del Napoli di Conte. Gli azzurri premono per concludere le cessioni di Lang e Lucca così da liberare spazio finanziariamente e chiudere l’operazione con gli scaligeri. L’accordo é vicinissimo e fissato a circa 20 milioni di euro. L’attaccante può risultare molto utile per Conte: può ricoprire infatti non solo il ruolo di prima punta, ma anche quello di ala sinistra. Neestrup, all. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Accordo vicino per l’attaccante brasiliano Giovane del Verona

Accordo vicino per Giovane del VeronaSi avvicina la conclusione dell’accordo per il trasferimento di Giovane, attaccante del Verona, alla nazionale italiana.

Leggi anche: Gol Giovane, l’obiettivo della Juventus a segno in Verona Parma: l’attaccante brasiliano continua a stupire in Serie A

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La DOPPIETTA di PELLEGRINO, le LACRIME di GIOVANE: Verona-Parma 1-2 | Serie A Enilive | DAZN

Argomenti discussi: Mateta strega la Juve, addio Vlahovic: Comolli-Ottolini in anticipo e accordo vicino! Openda rischia; Come il Parlamento europeo può ancora bloccare l'accordo con il Mercosur; Clima, 2025 terzo anno più caldo mai registrato. Limite Accordo Parigi è vicino - Geagency; Calciomercato live: Milan, vicino l'accordo con Maignan, Roma, prosegue la trattativa per Raspadori, Juventus idea Maldini.

Giovane al Napoli, l'accordo è vicino. Manna alza l'offerta e prova a chiudereIl Napoli insiste per Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano dell'Hellas Verona, al punto che gli ultimissimi aggiornamenti della redazione di TMW riferiscono di accordo vicino tra le pa ... msn.com

Mercosur, l’Ue ha firmato l’accordo. Dall'agroalimentare alle PMI, le novità per l'ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Mercosur, l’Ue ha firmato l’accordo. Dall'agroalimentare alle PMI, le novità per l'Italia ... tg24.sky.it

L'accordo sembra sempre più vicino - facebook.com facebook

Accordo vicino tra #Napoli e #Galatasaray per #Lang. La formula è quella del prestito oneroso (3M) con diritto di riscatto (24M) @sportmediaset x.com