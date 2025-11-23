Gol Giovane l’obiettivo della Juventus a segno in Verona Parma | l’attaccante brasiliano continua a stupire in Serie A

Gol Giovane, il brasiliano del Verona segna l’1-1. Il gol arriva sotto gli occhi degli scout della Juventus in missione al Bentegodi. Il calciomercato si infiamma a Verona. Giovane, l’attaccante brasiliano classe 2003 nel mirino della Juventus, ha segnato la rete del pareggio (1-1) nella sfida contro il Parma. L’azione è nata da una situazione confusa in area, che Giovane ha saputo sfruttare, segnando facilmente. La marcatura arriva proprio mentre gli 007 della Continassa sono presenti allo Stadio Bentegodi per monitorare la sua prestazione. Il gol è il miglior biglietto da visita per il giocatore, conteso anche dall’ Inter sul mercato (per una valutazione di circa 25 milioni di euro). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Giovane, l’obiettivo della Juventus a segno in Verona Parma: l’attaccante brasiliano continua a stupire in Serie A

