L’autopsia di Aba Youssef, il ragazzo di 18 anni ucciso a scuola a La Spezia, si è conclusa con un esito che conferma un colpo mortale. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’incidente e le responsabilità, mentre si prepara il funerale del giovane. Un episodio che ha scosso la comunità locale e riaperto il dibattito sulla sicurezza negli ambienti scolastici.

La Spezia, 21 gennaio 2026 – È terminato l'esame autoptico sul corpo di Abanoub “ Aba ” Youssef, il ragazzo di 18 anni morto dopo esser stato ferito al costato con una coltellata da Zouhair Atif, suo compagno di scuola, all'interno dell'istituto 'Domenico Chiodo’ della Spezia. All'esterno, in attesa delle determinazioni del professor Ventura di Genova, gli zii della vittima Maged e Abram Attia. Ucciso in classe con una coltellata, la manifestazione di parenti e amici: "Lo Stato si doti di leggi adeguate" All'uscita il medico legale ha detto che "il quadro è ben definito”. Secondo quanto trapela, la lama utilizzata da Atif ha toccato organi vitali: fegato e milza in primis fino al polmone sinistro provocando una vasta emorragia fino all'arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aba, l’autopsia: un solo colpo mortale. Intanto si prepara il funerale del ragazzo ucciso a scuola

Leggi anche: Garlasco, cosa rivela l'autopsia su Chiara Poggi sul colpo mortale e l'arma del delitto

Aba ucciso in classe, l’urlo dei compagni di scuola: “Aveva chiesto aiuto ma non è stato ascoltato”L’episodio di Aba, ucciso in classe, ha suscitato grande sgomento tra studenti e insegnanti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Omicidio al Chiodo: disposta l’autopsia, giovedì i funerali. Istituzioni al lavoro per il supporto psicologico agli studenti; Funerali in Cattedrale. La città si ferma per l’addio ad ’Aba’; I compagni di Aba tornano in classe dopo l'omicidio; La Spezia, primo giorno di scuola senza Aba, gli studenti in rivolta.

Aba, l’autopsia: un solo colpo mortale. Intanto si prepara il funerale del ragazzo ucciso a scuolaNella comunità cristiana copta il dolore è lancinante, processione continua per stare vicini alla famiglia. Giovedì le esequie nella cattedrale di Cristo Re ... lanazione.it

Accoltellamento mortale a scuola, oggi autopsia sul corpo di Aba YoussefIn procura continuano le indagini. Attesa la testimonianza della ragazza con cui si frequentava Atif, compagno che ha sferrato il fendente fatale. Giovedì 22 gennaio lutto cittadino e esequie in catte ... rainews.it

Secondo quanto emerso dall’autopsia eseguita oggi al Policlinico di Bari dal medico legale Biagio Solarino, il colpo fatale sarebbe stato inferto al cuore - facebook.com facebook

Vito La Puma è stato ucciso con 2 colpi di pistola e sarebbero stati sparati da una sola arma da fuoco: sono i risultati dell'autopsia sul corpo dell'allevatore di Borgetto x.com