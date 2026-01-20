Aba ucciso in classe l’urlo dei compagni di scuola | Aveva chiesto aiuto ma non è stato ascoltato

L’episodio di Aba, ucciso in classe, ha suscitato grande sgomento tra studenti e insegnanti. I compagni di scuola hanno espresso il loro dolore e la frustrazione, ricordando come Aba avesse chiesto aiuto senza essere ascoltato. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza e il rispetto nelle scuole, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente per prevenire tragedie simili.

La Spezia, 20 gennaio 2026 – Il nome di Aba si leva altissimo. Lo invocano centinaia di voci di ragazzini e ragazzine, a squarciagola, come un mantra. Abbraccia tutto e tutti, resta sospeso nell'aria: 'Lui ci vede dall'alto, facciamoci sentire'. 'A scuola si portano le matite e i quaderni, non i coltelli', fanno eco alla voce della ragazza dai capelli scompigliati e lo sguardo dolente che impugna il megafono. La sofferenza dei nostri ragazzi diventa forza dirompente: sono loro a pretendere 'verità e giustizia' per il diciottenne Abanoub Youssef, l'amico e compagno ucciso a scuola venerdì scorso, e 'l'ergastolo per il suo assassino"', lo studente diciannovenne Zouhair Atif.

Youssef accoltellato a morte in classe, il gip non crede alla versione di Atif: "Sapeva che avrebbe ucciso" x.com

La campanella è suonata, ma loro si sono rifiutati di entrare. Hanno manifestato fuori dall’istituto Einaudi Chiudo a La Spezia, i compagni di scuola di Youssef Abanoub, il 19enne ucciso in classe, venerdì scorso, da un altro studente di 18 anni, Zouhair Atif. Ha - facebook.com facebook

