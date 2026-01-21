A Villa Spinola torna Sposi Oggi

Sabato 24 gennaio dalle ore 15 alle 19 e domenica 25 gennaio dalle 10 alle 19, presso Villa Spinola a Bussolengo, torna la fiera "Sposi Oggi", dedicata alle coppie di futuri sposi che potranno incontrare i professionisti del settore del Veronese, Mantovano e Bresciano.

