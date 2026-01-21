A testa alta la fiction con Sabrina Ferilli su Canale 5 | le anticipazioni del 21 gennaio
Il 21 gennaio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di
Dopo l'ottimo riscontro della seconda puntata, seguita la settimana scorsa da 3.921.000 spettatori pari al 25,6% di share, si conclude stasera, mercoledì 21 gennaio 2026, la miniserie A testa alta - Il coraggio di una donna, una coproduzione RTI - Banijay Studios Italy diretta da Giacomo Martelli con Sabrina Ferilli nel ruolo della protagonista, una preside impegnata nella lotta contro la dipendenza digitale. Dopo il colpo di scena con cui si è chiusa la seconda puntata, il ritrovamento del cadavere di Ivan Lo Russo da parte di Virginia, la terza e ultima puntata della miniserie si aprirà con l'inevitabile arresto della protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: 'A testa alta – Il coraggio di una donna': trama, cast, quante puntate sono e tutte le anticipazioni sulla fiction con Sabrina Ferilli al via dal 7 gennaio 2026 su Canale 5
