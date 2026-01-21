Scopri dove guardare in streaming e in diretta tv la terza puntata di

. Dove vedere in diretta tv e in streaming A testa alta – Il coraggio di una donna? La terza puntata della serie con Sabrina Ferilli va in onda in prima visione su Canale 5 questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21.40. In tutto sono previste tre puntate, una ogni mercoledì sera. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - A testa alta – Il coraggio di una donna streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

