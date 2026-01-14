A testa alta – Il coraggio di una donna streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Scopri dove seguire in diretta e in streaming la seconda puntata di

. Dove vedere in diretta tv e in streaming A testa alta – Il coraggio di una donna? La seconda puntata della serie con Sabrina Ferilli va in onda in prima visione su Canale 5 questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21.40. In tutto sono previste tre puntate, una ogni mercoledì sera. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. 🔗 Leggi su Tpi.it

Anticipazioni "A testa alta – Il coraggio di una donna": Virginia sempre più in difficoltà e Marco in pericolo di vita - Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, vanno in onda il terzo e quarto episodio di “A testa alta – il coraggio di una donna”. alfemminile.com