Mainoo – Napoli aggiornamento da Fabrizio Romano | novità importantissima sull’affare

Il Napoli ora mette nel mirino la sfida contro la Juventus. Il fischio d’inizio è in programma per domenica 7 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona. Poco meno di ventiquattro ore, dunque, separano le due compagini da una sfida dai significati e dai possibili risvolti tutt’altro che banali. Antonio Conte arriva alla sfida con non pochi problemi in termini di indisponibilità. In particolare, il centrocampo è davvero ridotto all’osso dopo lo stop di Stanislav Lobotka, che si aggiunge agli infortuni (ben più gravi) di Kevin De Bruyne, Billy Gilmour e Frank Zambo Anguissa. Per questo motivo, il Napoli guarda con grande attenzione a Kobbie Mainoo: arrivano aggiornamenti sulla trattativa da parte di Fabrizio Romano, che conferma la possibile traccia di calciomercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mainoo – Napoli, aggiornamento da Fabrizio Romano: novità importantissima sull’affare

