Seconda circoscrizione passano da 20 a 200 i posti negli asili nido | Vicini a standard europei

Da palermotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda circoscrizione, i posti negli asili nido comunali sono stati ampliati da 20 a 200, avvicinandosi agli standard europei. Questa modifica, comunicata dall'assessorato alla Scuola, mira a migliorare l'offerta di servizi per le famiglie e a favorire l’accesso all’istruzione precoce. L’intervento rappresenta un passo significativo nel potenziamento delle strutture dedicate alla prima infanzia nella zona.

Salgono da 20 a 200 i posti negli asili nido comunali per i bambini della seconda circoscrizione. Lo rende noto l'assessorato alla Scuola. L'incremento dei posti fa parte del progetto curato dall’ufficio dei Servizi educativi del Comune nell'ambito del piano strategico per l’ampliamento dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

