Seconda circoscrizione passano da 20 a 200 i posti negli asili nido | Vicini a standard europei
Nella seconda circoscrizione, i posti negli asili nido comunali sono stati ampliati da 20 a 200, avvicinandosi agli standard europei. Questa modifica, comunicata dall'assessorato alla Scuola, mira a migliorare l'offerta di servizi per le famiglie e a favorire l’accesso all’istruzione precoce. L’intervento rappresenta un passo significativo nel potenziamento delle strutture dedicate alla prima infanzia nella zona.
Salgono da 20 a 200 i posti negli asili nido comunali per i bambini della seconda circoscrizione. Lo rende noto l'assessorato alla Scuola. L'incremento dei posti fa parte del progetto curato dall’ufficio dei Servizi educativi del Comune nell'ambito del piano strategico per l’ampliamento dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Giampietro (Pd) sugli asili nido: "Tre asili nido sotto la soglia di vulnerabilità sismica e intanto i nuovi non aprono"
Leggi anche: Asili nido a Lecco: 8 nuovi posti a L'Arcobaleno, chiude il Floridò
Il presidente della seconda circoscrizione: "L'amministrazione si è dimostrata celere" - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.