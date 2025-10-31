Fondazione Patrizia Graziani confermata nel collegio sindacale di Cassa Depositi e Prestiti

Forlitoday.it | 31 ott 2025

La forlivese Patrizia Graziani è stata confermata nel suo ruolo nel collegio sindacale di Cassa Depositi e Prestiti. Nella giornata di ieri, giovedì, si è riunita a Roma l’assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), che ha nominato i nuovi membri del collegio sindacale, con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

