Fondazione Patrizia Graziani confermata nel collegio sindacale di Cassa Depositi e Prestiti
La forlivese Patrizia Graziani è stata confermata nel suo ruolo nel collegio sindacale di Cassa Depositi e Prestiti. Nella giornata di ieri, giovedì, si è riunita a Roma l’assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), che ha nominato i nuovi membri del collegio sindacale, con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
