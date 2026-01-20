La vittoria di Zenith rappresenta il risultato di un impegno costante e di un percorso di crescita condiviso. Pur riconoscendo alcune difficoltà, la squadra ha dimostrato determinazione e volontà di migliorare, mantenendo sempre alta la motivazione. Continuiamo a lavorare con dedizione, consapevoli che ogni partita è un passo avanti nel nostro percorso sportivo.

"Non la nostra migliore prestazione. Ma nel complesso la squadra ha meritato la vittoria. Avanti nel nostro percorso a testa alta, dando il massimo in ogni partita. I conti si faranno alla fine. Per adesso ci godiamo il viaggio". Tiene i nervi ben saldi Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il successo di misura ottenuto dai suoi ragazzi contro la Larcianese. Una vittoria che consente alla Zenith Prato di rimanere in testa al girone A di Eccellenza, ora a quota 40 punti, in compagnia della Lucchese e con il Viareggio all’inseguimento e distanziato di 4 lunghezze. Domani si torna in campo, in un’altra settimana oberata di partite, con la Zenith Prato che ospiterà il Montespertoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Zenith, vittoria meritata . Ci godiamo il viaggio"

Leggi anche: Conte: "Il Napoli non era morto. Ci godiamo la vittoria, poi metteremo l'elmetto per Roma"

Juventus-Pafos: vittoria meritataLa Juventus ottiene una vittoria meritata contro il Pafos nella sesta giornata di Champions League, con un risultato di 2-0.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Zenith, vittoria meritata . Ci godiamo il viaggio; La Zenith Prato abbatte la Sestese e continua a volare in testa al girone A di Eccellenza; Mister Settesoldi si gode il primato: Vittoria importante con la Sestese, recuperiamo le energie; Solo applausi ai ragazzi. Settesoldi è soddisfatto.

Prova di forza e carattere: "Vittoria Zenith meritata" - I ragazzi hanno dato prova di avere forza e carattere, contro un avversario ostico e che ha usato molto la carta dell’agonismo". lanazione.it

Colpaccio del Viareggio; ora è proprio un…Belvedere Grandissima vittoria del Viareggio nel campionato di Eccellenza contro il Belvedere per 2-1 che resta sempre nella scia della coppia di testa Lucchese e Zenith Prato a più quattro, ma i bianconeri hanno gi - facebook.com facebook