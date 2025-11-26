Conte | Il Napoli non era morto Ci godiamo la vittoria poi metteremo l' elmetto per Roma

Il tecnico dopo il successo sul Qarabag: "Abbiamo tanti giocatori fuori, devo essere bravo io a trasmettere energia. Per domenica speriamo di recuperare Spinazzola". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte: "Il Napoli non era morto. Ci godiamo la vittoria, poi metteremo l'elmetto per Roma"

