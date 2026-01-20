Zanetti convinto | Un club come l’Inter ha bisogno di un nuovo stadio all’avanguardia la cosa importante è una sola

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha sottolineato l’importanza di un nuovo stadio all’avanguardia per il club. Mentre la squadra di Cristian Chivu guida la Serie A con 49 punti e si prepara alle sfide europee, l’obiettivo principale rimane la creazione di una struttura moderna che garantisca stabilità e crescita a lungo termine. Un passo fondamentale per consolidare il ruolo dell’Inter nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

Zanetti al miele: «Contento di Chivu, si merita questa opportunità! Trofei? La cosa importante è una sola»Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha espresso grande apprezzamento per Cristian Chivu, sottolineando la sua soddisfazione per l’opportunità avuta come allenatore.

Zanetti: «Un club come l’Inter ha bisogno di uno stadio all’avanguardia, la cosa importante è una sola»: le parole del vicepresidente nerazzurro - Zanetti: «Un club come l’Inter ha bisogno di uno stadio all’avanguardia, la cosa importante è una sola»: le parole del vicepresidente nerazzurro Mentre l’Inter guidata da Cristian Chivu domina la Seri ... calcionews24.com

