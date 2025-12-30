Zanetti al miele | Contento di Chivu si merita questa opportunità! Trofei? La cosa importante è una sola

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha espresso grande apprezzamento per Cristian Chivu, sottolineando la sua soddisfazione per l’opportunità avuta come allenatore. Zanetti ha evidenziato la fiducia nei confronti del tecnico e ha condiviso il suo punto di vista sui trofei, ritenendoli importanti, ma non l’unico obiettivo nel percorso sportivo. Le parole di Zanetti testimoniano il rispetto e la stima verso Chivu e il suo ruolo all’interno della squadra.

Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha speso parole al miele nei confronti dell'allenatore nerazzurro e suo ex compagno Cristian Chivu. Intervistato da Sky Sports UK in occasione della prima edizione della MagiCup, torneo internazionale di calcio giovanile che si terrà in Florida nel prossimo giugno, dedicato alle squadre U12 e U13 provenienti dalle accademie più prestigiose del mondo, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato così. SULLA MAGICUP – « Mi sarebbe piaciuto molto partecipare a un torneo come questo perché sono cresciuto in un quartiere molto piccolo e molto povero dell'Argentina.

