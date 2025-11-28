Comune di Napoli | al via il piano freddo per le fasce più deboli della cittadinanza

Tempo di lettura: 2 minuti L'Amministrazione Comunale promuove un programma complessivo e coordinato di interventi per il periodo invernale rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza esposte a rischi di salute per le avverse condizioni climatiche. Si è provveduto, pertanto, a potenziare il sistema di offerta ordinario. Per il periodo invernale sono stati allestiti, presso il Centro di Prima Accoglienza di via de Blasiis, 15 ulteriori posti letto, oltre quelli ordinariamente disponibili. Per ogni ospite è stato previsto un cestino cena. Gli ospiti privi di documento di riconoscimento saranno comunque accolti compilando una semplice dichiarazione contenente i propri dati.

