Presepe d’Arte – Luci Volti e Suoni del Natale la mostra Natalizia a Frattamaggiore

Dal 20 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, a Frattamaggiore si svolge la mostra “Presepe d’Arte – Luci, Volti e Suoni del Natale”. L’evento, ospitato lungo Corso Durante 248, offre un’occasione per apprezzare presepi artistici e rappresentazioni natalizie, promuovendo la tradizione e l’artigianato locale. Un appuntamento dedicato alla cultura e alla memoria del Natale, aperto a tutta la comunità.

A Frattamaggiore (Napoli), dal 20 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, lungo Corso Durante 248, il Comune organizza la mostra “Presepe d’Arte – Luci, Volti e Suoni del Natale”. L’evento unisce tradizione presepiale napoletana e creatività contemporanea, celebrando il Natale come esperienza di comunità, memoria condivisa e incontro tra passato e presente. La mostra intreccia arte presepiale, scultura, fotografia e musica popolare. I visitatori seguono un itinerario immersivo: pastori e presepi radicati nella tradizione locale dialogano con sculture in gesso e terracotta, fotografie che reinterpretano volti e chiaroscuri contemporanei, e performance musicali dal vivo che restituiscono al Natale la sua dimensione popolare e comunitaria. 🔗 Leggi su Parlami.eu

