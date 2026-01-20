Viviamo in un’epoca caratterizzata da un flusso ininterrotto di informazioni Ma quanto di ciò che riceviamo possiamo realmente comprendere?
In un’epoca di continuo flusso informativo, si rende necessario riflettere sul rapporto tra conoscenza e ignoranza. L’eccesso di dati può creare più confusione che chiarezza, mettendo in discussione i modelli tradizionali di apprendimento. Per approfondire questi temi, domani alla Fondazione Luigi Rovati a Milano si svolgerà il convegno “Il paradosso della conoscenza”, un’occasione per analizzare l’impatto di scienza, tecnologia e società sui processi di informazione e comprensione
C he rapporto c’è tra ignoranza e conoscenza oggi? Come si combinano i limiti del sapere e la spinta all’innovazione? Per riflettere su questi temi, su come l’overload di informazioni rischi di generare spesso, più incertezza che conoscenza, mettendo in crisi i modelli tradizionali di apprendimento e trasmissione del sapere, domani alla Fondazione Luigi Rovati (Corso Venezia 52, Milano) si terrà il convegno “Il paradosso della conoscenza: tra ignoranza e progresso”, una giornata di incontri dedicata al rapporto tra sapere, scienza, tecnologia e società. Il 7 marzo è la Giornata Mondiale della Disconnessione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
