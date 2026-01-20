In un’epoca di continuo flusso informativo, si rende necessario riflettere sul rapporto tra conoscenza e ignoranza. L’eccesso di dati può creare più confusione che chiarezza, mettendo in discussione i modelli tradizionali di apprendimento. Per approfondire questi temi, domani alla Fondazione Luigi Rovati a Milano si svolgerà il convegno “Il paradosso della conoscenza”, un’occasione per analizzare l’impatto di scienza, tecnologia e società sui processi di informazione e comprensione

C he rapporto c’è tra ignoranza e conoscenza oggi? Come si combinano i limiti del sapere e la spinta all’innovazione? Per riflettere su questi temi, su come l’overload di informazioni rischi di generare spesso, più incertezza che conoscenza, mettendo in crisi i modelli tradizionali di apprendimento e trasmissione del sapere, domani alla Fondazione Luigi Rovati (Corso Venezia 52, Milano) si terrà il convegno “Il paradosso della conoscenza: tra ignoranza e progresso”, una giornata di incontri dedicata al rapporto tra sapere, scienza, tecnologia e società. Il 7 marzo è la Giornata Mondiale della Disconnessione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Viviamo in un’epoca caratterizzata da un flusso ininterrotto di informazioni. Ma quanto di ciò che riceviamo possiamo realmente comprendere?

Viviamo nell’epoca del verosimile. Non conta più ciò che è vero, ma ciò che appare vero. I like contano più delle fonti. Scegliere la verità è un atto rivoluzionario. Scegliere chi vogliamo essere, cosa pensare, a chi credere. Tratto dal libro Il #coraggio di sce - facebook.com facebook

