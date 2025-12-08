MILANO – “Viviamo un’epoca difficile e incerta in cui sembra prevalere un senso di rassegnazione e disimpegno, che porta ad un distacco dalla realtà e dal suo impegno, per cercare di risolvere problemi”. Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (foto), nel suo discorso in apertura della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro, la massima onorificenza concessa dal Comune a chi ha dato lustro alla città. “In politica il segno evidente di questa crisi è l’astensionismo al voto, che pare inarrestabile e mina nel profondo il senso della rappresentatività – ha evidenziato il sindaco – Non esprimere il voto è figlio di una mancanza di fiducia cresciuta accumulando delusione ed estraneità, distanza dai linguaggi, riti e battibecchi sentiti lontani dalle esistenze delle persone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sala: “Viviamo un’epoca di disimpegno, l’astensionismo è un segno”