Sala | Viviamo un’epoca di disimpegno l’astensionismo è un segno

Lopinionista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – “Viviamo un’epoca difficile e incerta in cui sembra prevalere un senso di rassegnazione e disimpegno, che porta ad un distacco dalla realtà e dal suo impegno, per cercare di risolvere problemi”. Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (foto), nel suo discorso in apertura della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro, la massima onorificenza concessa dal Comune a chi ha dato lustro alla città. “In politica il segno evidente di questa crisi è l’astensionismo al voto, che pare inarrestabile e mina nel profondo il senso della rappresentatività – ha evidenziato il sindaco – Non esprimere il voto è figlio di una mancanza di fiducia cresciuta accumulando delusione ed estraneità, distanza dai linguaggi, riti e battibecchi sentiti lontani dalle esistenze delle persone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

sala viviamo un8217epoca di disimpegno l8217astensionismo 232 un segno

© Lopinionista.it - Sala: “Viviamo un’epoca di disimpegno, l’astensionismo è un segno”

Altre letture consigliate

sala viviamo un8217epoca disimpegnoAmbrogini d’oro, Sala: “Epoca di disimpegno, serve partecipazione” - MILANO (ITALPRESS) – “ Presenziare a questa cerimonia significa confrontarci con le migliori qualità della società milanese”. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sala Viviamo Un8217epoca Disimpegno