Perché Berghain di Rosalía è un colpo di genio | tra sacro profano e rivoluzione pop
In Berghain, Rosalía unisce classica e contemporaneo, sacro e profano: un ritorno barocco al pop, tra estasi mistica e ambizione sonora senza misura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nel nuovo singolo “Berghain”, Rosalía canta accompagnata da Björk e Yves Tumor e un’orchestra. Una delle artiste più influenti del pop mondiale sceglie la musica classica per dar voce a sentimenti troppo profondi per poter essere confinati nelle parole. Un - facebook.com Vai su Facebook