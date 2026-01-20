Visita guidata | Verona e i giochi olimpici

Partecipa a una visita guidata dedicata a Verona e ai giochi olimpici, un’occasione unica per scoprire come due importanti cerimonie olimpiche siano state celebrate all’interno di un monumento storico riconosciuto come patrimonio UNESCO. Un percorso che unisce cultura, storia e sport, offrendo una prospettiva originale su eventi di rilevanza internazionale ambientati in un contesto di grande valore artistico e architettonico.

Per la prima volta due importanti cerimonie olimpiche si tengono in un monumento storico patrimonio Unesco. Quanto sappiamo di sport, sportivi e di tanti eventi significativi svoltisi a Verona nei secoli? Scopritelo con noi in questa passeggiata nel centro storico, eterno palcoscenico di vita.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Visita guidata "Verona e i giochi olimpici" Leggi anche: Visita guidata: "Verona e i giochi olimpici" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 16 all'18 gennaio 2026; Minerbe, escape tour, visita guidata alla chiesa di San Lorenzo e concerto di campane per Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese; Mozart Weekly: una settimana al femminile tra musica, danza e parole a Verona; Open Weeks 2026: l’Università di Verona apre le porte alle future matricole. Visita guidata: La basilica dell'esorcista - Costo della visita: 10 euro incluso il noleggio delle radioguide ed eventuale biglietto di ingresso per i non residenti nella diocesi. Incontro in piazza San Zeno, davanti alla facciata. Prenotazione ... veronasera.it Presentazione della mappa Zevio - paesaggi, luoghi, storie e visita guidata al castello - Speciale pomeriggio a Zevio, a partire dalle 15.30, con il doppio appuntamento della visita guidata gratuita al Castello accompagnati dalla guida Daniele Bressan, comprensiva delle cantine e della ... veronasera.it A Poschiavo, Valposchiavo Turismo propone la visita guidata del borgo ogni sabato fino al 28 marzo: appuntamento alle 14:00 con ritrovo in Piazza, davanti alla porta di Casa Torre, per scoprire palazzi, edifici storici e chiese che parlano del passato della Val - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.