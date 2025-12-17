Rezzato | visita guidata a villa Torreggiani e ai suoi bunker sotterranei

Scopri Villa Torreggiani a Rezzato, un affascinante esempio di architettura che combina elementi medievali e ottocenteschi. Durante la visita guidata, esplorerai la storica dimora e i suoi misteriosi bunker sotterranei, immergendoti in un viaggio tra storia e leggenda. Un'esperienza unica per appassionati di cultura e curiosi di scoperte insolite.

Villa Torreggiani, situata a Treponti di Rezzato, è una dimora storica che unisce fascino medievale e prestigio ottocentesco. Originariamente costruita come Rocca di Treponti nel XV secolo, la villa fu trasformata nel 1840 dal Regno Lombardo-Veneto in residenza estiva per il Governatore.

