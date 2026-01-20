Analisi e aggiornamenti su Viktoria Plzen-Porto, match di Europa League in programma il 22 gennaio 2026 alle 18:45. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, considerando la sfida della squadra di Farioli, impegnata in trasferta. Il Porto, in un momento positivo, mira a consolidare la propria marcia e proseguire il percorso europeo, continuando anche la corsa nelle competizioni nazionali. Un’occasione per osservare le due formazioni in vista di un incontro importante.

Il Porto non vuole interrompere la sua marcia trionfale e continua a mietere successi: una stagione finora incredibile per la squadra di Farioli, che punta alla dobradinha (Primeira Liga+Taça de Portugal) e sogna di andare più avanti possibile anche in Europa. Nella fase campionato, i Dragoni si stanno ben comportando: hanno 13 punti e sono.

© Infobetting.com - Viktoria Plzen-Porto (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per la squadra di Farioli

Viktoria Plzen-Porto (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per la squadra di FarioliAnalisi e pronostici su Viktoria Plzen-Porto del 22 gennaio 2026 alle 18:45, valida per l'Europa League.

