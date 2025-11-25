Viktoria Plzen-Friburgo Europa League 27-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Trasferta complicata per la squadra di Schuester

Solo il Midtjylland è a punteggio pieno ma sono ben 5 le squadre ancora imbattute nel girone di Europa League e 2 di queste sono il Viktoria Plzen e il Friburgo. I vicecampioni cechi uscenti hanno da poco più di un mese cambiato guida tecnica dopo un inizio di stagione complicato. Il nuovo allenatore ha saputo cogliere ben 5 vittorie . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

