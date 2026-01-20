Vicenda Posapark Angelo Eliantonio | Sorpresi dall' esito della sentenza Valutiamo quale strada percorrere

Il Tar delle Marche ha accolto il ricorso di I Rama Srl contro il bando comunale per la gestione del bar nel Parco Belvedere di Posatora, ordinando una nuova gara. Angelo Eliantonio, coinvolto nella vicenda, si dice sorpreso dall’esito della sentenza e sta valutando le possibili future azioni. La decisione apre un nuovo capitolo sulla gestione dell’area, mentre le parti interessate attendono sviluppi ufficiali.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.