Vicenda Posapark Angelo Eliantonio | Sorpresi dall' esito della sentenza Valutiamo quale strada percorrere
Il Tar delle Marche ha accolto il ricorso di I Rama Srl contro il bando comunale per la gestione del bar nel Parco Belvedere di Posatora, ordinando una nuova gara. Angelo Eliantonio, coinvolto nella vicenda, si dice sorpreso dall’esito della sentenza e sta valutando le possibili future azioni. La decisione apre un nuovo capitolo sulla gestione dell’area, mentre le parti interessate attendono sviluppi ufficiali.
ANCONA - Come già riportato il Tar delle Marche ha accolto il ricorso della “I Rama Srl” relativo al bando comunale che assegnava la gestione del bar del Parco Belvedere di Posatora, “ordinando” di fatto a Palazzo del Popolo di indire una nuova gara per assegnarlo.Sul tema nelle ultime ore è.🔗 Leggi su Anconatoday.it
