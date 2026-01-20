Viabilità e sicurezza al centro del tour del presidente Di Stefano con le amministrazioni di Veroli Alatri Ferentino e Sgurgola
Il presidente Di Stefano ha avviato un tour tra Veroli, Alatri, Ferentino e Sgurgola, concentrandosi su viabilità e sicurezza. L’obiettivo è ascoltare direttamente le esigenze delle amministrazioni locali e promuovere un dialogo costruttivo tra l’ente di Piazza Gramsci e i territori. Un percorso istituzionale volto a individuare soluzioni concrete per migliorare la qualità delle infrastrutture e garantire la sicurezza dei cittadini.
Una maratona istituzionale per toccare con mano le esigenze dei territori e rafforzare l’asse tra l’ente di Piazza Gramsci e le amministrazioni locali. Prosegue senza sosta il percorso di ascolto “Ciao, Sindaco”, l'iniziativa voluta dal Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Primi incontri per Veroli candidata a Capitale italiana della Cultura con Anagni, Alatri e FerentinoNel pomeriggio odierno, nella Sala Trulli, si sono svolti i primi incontri tra Veroli e le città di Anagni, Alatri e Ferentino, in vista della candidatura di Veroli a Capitale Italiana della Cultura 2028.
