Viabilità e sicurezza al centro del tour del presidente Di Stefano con le amministrazioni di Veroli Alatri Ferentino e Sgurgola

Il presidente Di Stefano ha avviato un tour tra Veroli, Alatri, Ferentino e Sgurgola, concentrandosi su viabilità e sicurezza. L’obiettivo è ascoltare direttamente le esigenze delle amministrazioni locali e promuovere un dialogo costruttivo tra l’ente di Piazza Gramsci e i territori. Un percorso istituzionale volto a individuare soluzioni concrete per migliorare la qualità delle infrastrutture e garantire la sicurezza dei cittadini.

