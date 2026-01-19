Valentino Garavani le immagini più belle dello stilista icona della moda

Valentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, si è spento a Roma all’età di 93 anni. Fondatore della rinomata maison Valentino, il suo contributo nel mondo della moda è stato significativo. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, segnando la fine di un’epoca di grande eleganza e stile.

Lutto nel mondo della #moda. Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, è morto all'età di 93 anni. Lo stilista, creatore dell'omonimo marchio, è scomparso a Roma, nella sua casa. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino - facebook.com facebook

Se n'è andato anche #Valentino Garavani. Formatosi alla prestigiosa École de La Chambre Syndacale, dopo la gavetta con Guy Laroche nel 1957 fondò, con altri soci, la sua casa di moda, caratterizzata dal colore rosso. Con l'Associazione L.I.F.E sosteneva l x.com

