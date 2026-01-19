Valentino Garavani le immagini più belle dello stilista icona della moda
Valentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, si è spento a Roma all’età di 93 anni. Fondatore della rinomata maison Valentino, il suo contributo nel mondo della moda è stato significativo. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, segnando la fine di un’epoca di grande eleganza e stile.
Si è spento a Roma all'età di 93 anni "l'imperatore della moda" Valentino Garavani. Ad annunciare la morte dello stilista e creatore dell'omonima maison è stata la stessa 'Fondazione Valentino Garavani e Giancalo Giammetti'. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio alle 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. Nella gallery alcune delle più belle foto scattate a Valentino Garavani, anche in compagnia di svariate personalità del mondo della moda come Naomi Campbell ed Eva Herzigova.
