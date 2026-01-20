Valentino il legame con Roma Gli abiti come i palazzi | la luce della Città Eterna che fece risplendere i mito

Valentino rappresenta un legame profondo con Roma, una città che ispira e plasma la sua creatività. I suoi abiti, come i palazzi storici, riflettono la luce e l’essenza della Città Eterna, contribuendo a far risplendere il suo mito. La sua visione artistica si radica in un rapporto spirituale con Roma, che si manifesta attraverso eleganza e stile senza tempo, simbolo di quell’unione tra arte e bellezza che caratterizza il suo lavoro.

«Io non lavoro a Roma, io sono Roma». In questa frase di Valentino c’è tutto il suo legame profondo, non viscerale ma spirituale e artistico, non da romano di nascita (non lo era) ma da principe romano a cui interessava la proiezione mondiale di Roma e che tanto ha fatto per alimentarla. Ne amava la concezione pubblica, ne valorizzava la grandezza, concepiva questa città come un valore da rilanciare continuamente. Basti pensare all’opera di grande mecenatismo contemporaneo che è la Fondazione a Piazza Mignanelli 23. Per comodità definiamo Valentino un principe rinascimentale, di quelli che sanno concepire l’Urbe non come una passerella o come uno sfondo ma come un patrimonio universale a cui tutti partecipano: «L’importante è non puntare sull’abbondanza, Roma deve fare delle scelte e quelle giuste». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

