Quando Roma scoprì i Nirvana | il documentario che riporta alla luce un mito

Venerdì 28 novembre il Bronson apre le sue porte a una serata dedicata a uno dei capitoli più sorprendenti della storia del rock: il passaggio dei Nirvana in Italia, quando la band di Seattle era ancora un nome sconosciuto ai più e stava per diventare il simbolo di un’intera generazione. Al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dantebus Casa Editrice e Galleria d’Arte. Bequem · Jazz Lounge. NUOVA MOSTRA A ROMA Fino al 1 Gennaio scopri 30 artisti tra pittori e fotografi nella nostra galleria romana perfetta da visitare durante il periodo natalizio Dove? Via Margutta 38, - facebook.com Vai su Facebook

Quando Roma scoprì i Nirvana: il documentario che riporta alla luce un mito - Venerdì 28 novembre il Bronson apre le sue porte a una serata dedicata a uno dei capitoli più sorprendenti della storia del rock: il passaggio dei Nirvana in Italia, quando la band di Seattle era anco ... Riporta ravennatoday.it

«Rome as you are. Quando i Nirvana arrivarono in Italia»: venerdì 6 proiezione del documentario sulla band di Seattle - Sarà proiettato venerdì 6 giugno alle 21 a Casale Garibaldi (via Balzani 87, Villa De Sanctis) il documentario «Rome as you are. Scrive roma.corriere.it

Nirvana: perché Roma era tanto importante per Kurt Cobain - È un po’ questa la domanda attorno a cui si sviluppa la narrazione dei primi concerti in Italia dei Nirvana al centro del nuovo documentario “Rome as ... Da rockol.it