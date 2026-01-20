Università la Regione dà il via libera al prestito d' onore per gli studenti

La Regione ha approvato il prestito d’onore per gli studenti universitari, in conformità con la legge regionale 28 del 18 novembre 2024. Il fondo di 6 milioni di euro mira a sostenere il diritto allo studio, facilitando l'accesso all’università e le opportunità di formazione. Questa iniziativa, approvata dal governo Schifani, rappresenta un passo importante per favorire l’istruzione e ridurre le barriere economiche per gli studenti.

Via libera dal governo Schifani al “prestito d’onore per gli studenti universitari”. La giunta regionale dà così attuazione alla legge regionale 28 del 18 novembre 2024, che ha istituito un fondo da 6 milioni di euro per il diritto allo studio universitario. La nuova misura, promossa.🔗 Leggi su Messinatoday.it Ue, via libera al prestito da 90 miliardi all’Ucraina, congelati gli asset russiIl Consiglio europeo ha dato il via libera a un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina nel 2026-27, approvato dopo intense negoziazioni. Leggi anche: Università, Vietri (FdI: “La Regione prende in giro gli studenti. Su Premio Laurea figuraccia di De Luca” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Al via bando Cluster tecnologici per innovazione da 1 milione di euro; Università di Sassari, finanziato un progetto di ricerca da oltre un milione di euro; Trasporti, Piemontese: Il primo giorno si comincia dalle persone. Sul treno delle 7:30 per capire, ascoltare, migliorare. A bordo passaggio di consegne simbolico con Debora Ciliento; Inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026. Università, uno su quattro lascia la propria regione per inseguire la laurea - Tra i flussi migratori che caratterizzano da sempre il nostro Paese, ce n’è uno che spesso rimane nell’ombra: gli spostamenti interregionali degli studenti universitari. In alcune aree del Paese, ... tgcom24.mediaset.it Regione Umbria, Arpa e Università La Sapienza presentano il progetto di monitoraggio avanzato e mappatura delle emissioni nell'area siderurgica di Terni. L'assessore Thomas De Luca: "Prima vera applicazione pratica dell'Accordo di Programma AST in ma - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.