una magia ritrovata

Dopo cinque anni di viaggi e approfondimenti, la fotografa Alessia Rollo restituisce un’immagine autentica del sud Italia, lontana dagli stereotipi. Attraverso i suoi scatti, si coglie come passato e presente si combinino, creando un racconto visivo che invita a riscoprire la ricchezza e la complessità di questa regione. Un lavoro che invita alla riflessione e alla scoperta di un’Italia meno conosciuta e più profonda.

Alessia Rollo è nata a Lecce nel 1982. Ha studiato e vissuto cinque anni a Madrid, in Spagna, e da qualche tempo ha deciso di tornare nella sua città per riappropriarsi dei luoghi e della cultura della sua terra. Il sud non è solo il posto in cui ha scelto di vivere, ma quello a cui ha dedicato due dei suoi lavori più lunghi e approfonditi: Fata Morgana e Parallel eyes. Nel primo riflette sul mar Mediterraneo e il fenomeno migratorio, e si interroga sulla sua rappresentazione nei mezzi d’informazione. Rollo propone una visione alternativa, che restituisce la complessità e la dignità delle persone costrette ad abbandonare il proprio paese d’origine. 🔗 Leggi su Internazionale.it

