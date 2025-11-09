La giovane era scomparsa giovedì mattina dopo essere uscita di casa. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Ammessaou Zinsonni, la 14enne scomparsa da Spilimbergo (Pordenone) nella mattinata di giovedì 6 novembre. La giovane, nata a San Vito al Tagliamento e residente con la famiglia nella cittadina del Friuli, è stata ritrovata sana e salva dopo ore di grande apprensione. L’operazione coordinata dalla Prefettura di Pordenone si è conclusa con un lieto fine. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Pordenone, erano scattate venerdì mattina con l’attivazione ufficiale del Piano provinciale per le persone scomparse, dopo la segnalazione dei genitori che non l’avevano vista rientrare a casa e non riuscivano più a contattarla. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Spilimbergo, ritrovata Ammessaou Zinsonni: la 14enne ritrovata dopo 24 ore col fiato sospeso