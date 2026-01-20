Un Posto al Sole anticipazioni al 30 gennaio | Eduardo si prepara a un nuovo colpo

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 al 30 gennaio. Eduardo, sotto pressione per le difficoltà finanziarie, si appresta a mettere in atto un nuovo piano. La sua scelta potrebbe avere ripercussioni sulla trama e sui personaggi della savonese. Restate aggiornati per scoprire come si svilupperanno gli eventi in questa settimana.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 al 30 gennaio. Pressato dalla necessità di fare soldi, Eduardo si prepara a un nuovo colpo. Gianluca, intanto, farà un incontro speciale durante il corso per alcolisti, mentre Alberto cercherà, a modo suo, di riavvicinarsi al figlio, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Guido e Mariella sono decisi a mettere Bice alle strette per convincerla a restituire il denaro a Cotugno. Determinato ad accontentare Eleanor, Raffaele si prodigherà in ogni modo pur di assicurarle una sistemazione all’interno di Palazzo Palladini, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. 🔗 Leggi su 2anews.it

