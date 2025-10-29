Un Posto al Sole anticipazioni 30 ottobre | Eduardo al limite Marina in cerca di prove su Vinicio
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap più longeva del nostro piccolo schermo. Nell' episodio di giovedì 30 ottobre l'attenzione sarà puntata su Eduardo: il fratello d Rosa infatti, sarà sempre più provato dalla sua situazione attuale. Nel frattempo Marina vorrà essere sicura dei suoi sospetti su Vinicio, ricaduto nell'uso di sostanze. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Negli episodi precedenti In attesa del processo, Eduardo ha provato a condurre una vita normale: ha però trovato l'ostilità da parte del quartiere, nonostante il supporto di Damiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Michele sta per tornare in radio, ma chi lo affiancherà tra le gemelle? ? Le puntate di “Un posto al sole” sono disponibili su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole, anticipazioni 30 ottobre: Eduardo al limite, Marina in cerca di prove su Vinicio - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20. Secondo movieplayer.it
Un posto al sole, le trame dal 27 al 31 ottobre 2025 - Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025. Si legge su sorrisi.com
Anticipazioni Un Posto al Sole 3-7 novembre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Secondo tvserial.it