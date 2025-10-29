Un Posto al Sole anticipazioni 30 ottobre | Eduardo al limite Marina in cerca di prove su Vinicio

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap più longeva del nostro piccolo schermo. Nell' episodio di giovedì 30 ottobre l'attenzione sarà puntata su Eduardo: il fratello d Rosa infatti, sarà sempre più provato dalla sua situazione attuale. Nel frattempo Marina vorrà essere sicura dei suoi sospetti su Vinicio, ricaduto nell'uso di sostanze. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Negli episodi precedenti In attesa del processo, Eduardo ha provato a condurre una vita normale: ha però trovato l'ostilità da parte del quartiere, nonostante il supporto di Damiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

