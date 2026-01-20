Un Grifone autorevole. Spazzato via ogni dubbio.

Il Grosseto di mister Indiani si conferma come una squadra solida e affidabile, dimostrando attraverso la vittoria a Foligno che un passo falso non compromette il percorso. La prestazione ha dissipato ogni incertezza, rafforzando la fiducia nel progetto e nella capacità del team di affrontare con continuità le sfide del campionato. Un risultato che conferma la stabilità e l’ambizione di una formazione determinata a mantenere alte le proprie aspettative.

Proprio come una squadra di serie superiore. Il Grosseto di mister Indiani ha dimostrato che lo stop di Foligno è stato soltanto un ’inciampo’ e così ha cancellato anche il più minimo dubbio. Dopo venti gare il Grosseto, capolista sempre più solitario, ha raggiunto quota 50. La tripletta con la quale i biancorossi hanno superato l’ostacolo Montevarchi rappresenta la dimostrazione più lampante e la conferma principale che questo Grosseto è in grado di saper reagire al minimo ostacolo che può trovare sulla sua strada. Contro l’undici di mister Marmorini i biancorossi hanno saputo gestire l’incontro e, dopo averlo sbloccato con Disanto, hanno amministrato la superiorità, chiudendo i conti, prima, con Sabelli e poi con Marzierli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

