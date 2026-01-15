L' autopsia per sciogliere ogni dubbio e cristallizzare il giorno del decesso

L'autopsia rappresenta un procedimento fondamentale per chiarire le cause del decesso di Annabella Martinelli. Attraverso questa analisi, si può ottenere una comprensione precisa delle circostanze, contribuendo a fare luce su un evento triste e complesso. La giovane studentessa avrebbe pianificato il gesto, ma solo l'esame autoptico potrà confermare ogni dettaglio e dissipare eventuali dubbi.

L'incarico verrà conferito già nella giornata di domani 16 gennaio. E' un passaggio determinante per dare chiarezza ad una vicenda che ha sconvolto la collettività. Dal "giallo" delle due pizze, alla bicicletta chiusa con il lucchetto, al supertestimone Non ci sarebbero dubbi sulle cause del decesso di Annabella Martinelli. La giovane studentessa avrebbe pianificato l'insano gesto. Anche la corda utilizzata per togliersi la vita sarebbe stata custodita nel suo zainetto. In un piccolo diario sarebbero emersi scritti che annunciavano la volontà di farla finita. Non appena è giunta notizia oggi 15 gennaio del rinvenimento del corpo della studentessa, a Teolo sono prontamente arrivati il procuratore capo Angelantonio Racanelli e il magistrato titolare dell'indagine Claudio Fabris e i carabinieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: L'autopsia scioglie ogni dubbio sulla morte dell'influencer dell'Alta

Leggi anche: Trovato morto in un baule, si attende l'autopsia per capire le cause del decesso

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Processo imminente per i due responsabili del furto mortale; Castiglione Olona, Luigi e Franca Gassa trovati morti in casa: l’ipotesi del doppio malore.

Il giorno della verità: al Cardarelli l'autopsia su Sara e Antonella. Tanti i nodi da sciogliere: dalla causa dei malori che hanno ucciso madre e figlia e fatto finire in rianimazione il padre, a eventuali negligenze da parte del personale sanitario Servizio di Frances - facebook.com facebook