I cento passi di nuovo in sala Luigi Lo Cascio | C' è gente che grazie a questo film ha cambiato vita

“I cento passi è un film che ha avuto un impatto reale. Che ha spinto le persone a fare, a prendere una posizione”. A 25 anni dall'uscita del film che racconta la vita di Peppino Impastato, il giornalista di Cinisi ucciso dalla mafia nel 1978, Luigi Lo Cascio racconta in un'intervista a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it