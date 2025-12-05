I cento passi di nuovo in sala Luigi Lo Cascio | C' è gente che grazie a questo film ha cambiato vita
“I cento passi è un film che ha avuto un impatto reale. Che ha spinto le persone a fare, a prendere una posizione”. A 25 anni dall'uscita del film che racconta la vita di Peppino Impastato, il giornalista di Cinisi ucciso dalla mafia nel 1978, Luigi Lo Cascio racconta in un'intervista a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Venticinque anni fa, al cinema, usciva per la prima volta I cento passi, il film di Marco Tullio Giordana su Peppino Impastato, che ha segnato - tra le varie cose - l'esordio di Luigi Lo Cascio sul grande schermo. È un film enorme, intensissimo, che non è minima Vai su X
Minerva Pictures. . «Quando il cinema diventa memoria viva.» Al Cinema Troisi, abbiamo vissuto un momento di rara intensità insieme a Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio, che ci hanno accompagnato dentro il cuore de I Cento Passi con ricordi, sorrisi - facebook.com Vai su Facebook
I cento passi di nuovo in sala, Luigi Lo Cascio: “C’è gente che grazie a questo film ha cambiato vita” - A 25 anni dall’uscita del film che racconta la vita di Peppino Impastato, il giornal ... Lo riporta mondopalermo.it
I cento passi, ovvero il film di impegno civile italiano più importante degli anni Duemila - 25 anni dopo I cento passi di Marco Tullio Giordana è ancora un titolo in grado di scuotere le coscienze e coinvolgerci direttamente, anche grazie alla creazione di un personaggio divenuto un simbolo ... Si legge su movieplayer.it
I cento passi di Giordana torna in sala a 25 anni dall'uscita - Dal primo dicembre torna nelle sale italiane distribuito da Minerva Pictures e Filmclub Distribuzione I cento passi, il capolavoro di Marco Tullio Giordana dedicato alla vita e all'impegno civile di ... Riporta ansa.it