un altro grande supermercato lo contrasteremo in tutte le sedi

Un nuovo supermercato si aggiunge al panorama commerciale di Zola Predosa, nel centro residenziale. La presenza di diversi altri mercati alimentari già consolidati nella zona testimonia un’offerta varia e consolidata per i cittadini. La nostra analisi si concentrerà su come questa nuova apertura influirà sul contesto locale, confrontandola con le realtà esistenti e valutando eventuali impatti sul mercato e sulla comunità.

"Ancora un grande supermercato. Ancora nel centro residenziale di Zola Predosa. E questo a fronte della presenza in zona di almeno altri quattro o cinque mercati alimentari, bene avviati, che soddisfano ampiamente le esigenze dei cittadini e dei consumatori". Si apre con queste parole la presa di posizione di Confesercenti, che contesta la realizzazione di una nuova struttura commerciale alimentare di 1.500 metri quadrati che sorgerà nella zona del Pilastrino, nel tratto di via Risorgimento situato nei pressi della rotonda dello Zola Motel. Uno scenario che l’associazione di categoria dichiara di non condividere in alcun modo, ribadendo "la netta contrarietà a questo intervento urbanistico, soprattutto in una zona già satura di esercizi commerciali alimentari di medie e grandi dimensioni", lamentando inoltre il consumo di suolo e confermando così la volontà di "contrastare questa scelta in ogni sede". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

